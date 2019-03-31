Balıkesir'de Oy Verme İşlemi Tamamlandı
1 saat önce
Balıkesir'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi.
Balıkesir
'de 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00'da sona erdi.
Balıkesir'de sabah saat 08.00 itibariyle 3 bin 375 sandıkta başlayan Mahalli İdareler Genel Seçimi için oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oylar sandık başkanı, yardımcıları ile görevliler tarafından sayılmaya başlandı. - BALIKESİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 05:26 Kaynak: İHA
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