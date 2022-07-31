Bandırma'da park halindeki araç alev aldı - Son Dakika
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Bandırma'da park halindeki araç alev aldı

31.07.2022 14:01
Bandırma'da park halindeki araç alev aldı

Balıkesir'de park halindeki bir araçta çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Balıkesir'de park halindeki bir araçta çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 VN 430 plakalı park halindeki araçta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmı biranda alev aldı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Yangının ise aracın elektrik sisteminden çıktığı tahmin ediliyor. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bandırma'da park halindeki araç alev aldı - Son Dakika

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