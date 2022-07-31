Yangın, Bandırma ilçesi Sunullah Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 VN 430 plakalı park halindeki araçta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı motor kısmı biranda alev aldı. Alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek büyümeden söndürdü.

Kaynak: İHA

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bandırma'da park halindeki araç alev aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.