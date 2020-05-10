Balıkesir'de park halindeki bir otomobil çalındı - Son Dakika

Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesinde park halindeki otomobili çalan şüpheli gözaltına alındı.
Naipli Mahallesi'nde yaşayan M.G, aracını Balıkesir- Edremit kara yolu Aliağa Mahallesi mevkisinde park ettikten sonra işe gitti. İş çıkışı aracının bıraktığı yerde olmadığını gören M.G, jandarmaya ihbarda bulundu.
Plaka takip sisteminden çalışma başlatan ekipler, otomobili 28 ayrı suçtan kaydı bulunan E.T'nin çaldığını tespit etti.
E.T'nin otomobille İvrindi kent merkezinde olduğunu belirleyen jandarma ekipleri, durumu polise bildirdi.
Polis ekiplerince takip edilen E.T, kaza yaptıktan sonra ormanlık alana kaçtı. Bir süre sonra E.T'nin Kirazlı Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlının işlemleri sürüyor.