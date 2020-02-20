Balıkesir'de pazar arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Balıkesir'de pazar arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Balıkesir'de pazar arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı

7 saat önce

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinin önüne bırakılan pazar arabasının çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Balıkesir'de pazar arabası hırsızlığı güvenlik kamerasına yansıdı, System.String[]

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir iş yerinin önüne bırakılan pazar arabasının çalınma anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Kurşunlu Caddesi 2. Ara Sokağı'nda, bir kişi pazar arabasını bisiklet tamircisinin önüne bırakarak içeri girdi. Bir süre sonra dışarı çıkan kişi, eşyalarının bulunduğu pazar arabasının yerinde olmadığını gördü.

Durumun polise bildirilmesi üzerine ekipler, konuyla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, bir kadının, sokak kenarındaki pazar arabasını alarak sakin şekilde uzaklaştığı görülüyor.

Balıkesir, Kurşunlu, Edremit, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:36 Kaynak: AA
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