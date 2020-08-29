Balıkesir'de peş peşe depremler - Son Dakika

Balıkesir'de peş peşe depremler

Balıkesir'de bu sabah büyüklükleri 3.3 ve 3.7 olan peş peşe iki deprem kaydedildi.

Balıkesir'de peş peşe depremler, System.String[]

Balıkesir'de bu sabah büyüklükleri 3.3 ve 3.7 olan peş peşe iki deprem kaydedildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi verilerine göre Balıkesir'de bu sabah arka arkaya iki deprem kaydedildi. İlki sabah 06.36'da Kalaycılar kırsal mahallesi yakınlarında 3.7 olarak kayıtlara geçen deprem yerin 5 kilometre altında meydana geldi. İkinci deprem ise 06.45'de Kabakdere merkez üssünde 3.3 büyüklüğünde gerçekleşti. - BALIKESİR

Boğazici Üniversitesi, Balıkesir, Deprem, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 08:56 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de peş peşe depremler - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

"Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olsa oy verirsiniz?" anketinde ilk sırada Mansur Yavaş var Beşiktaş taraftarı, Quaresma'nın dönmesi için kampanya başlattı Babasının gözaltına alındığını söyleyerek tehdit ettiği çocuktan evdeki ziynet eşyalarını aldı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yetiştirilen kırmızı biber, 7 bin kişinin geçimini sağlıyor Buket Aydın hamilelik iddialarına son noktayı koydu: Evlilik dışı çocuk doğurmayacağım Bahçeli'den Yunanistan'ın 12 deniz mili dayatmasına sert tepki: Denize dökülmek istiyorlar Bileklerini jiletle kesen gencin intiharını, alt kata sızan su ortaya çıkardı Nihat Hatipoğlu'nun paylaşımının altına yapılan yorumlar Athena Gökhan'ı mahcup edecek Galatasaray'a iki tane bedava orta saha: Markus Henriksen ve Daler Kuzyaev Şarkıcı Yunus Bülbül'den bomba iddia: Müslüm Gürses'i öldüren Muhterem Nur'dur Marmaris'te 65 yaş ve üstü vatandaşlara Kovid-19 kısıtlaması getirildi Son Dakika: İstanbul'da kapalı alanlarda sünnet düğünü ve kına gecesi gibi etkinlikler yasaklandı Birleşik Arap Emirlikleri, İsrail'e uygulanan ekonomik boykotu iptal etti Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven, kına gecesinde kurtlarını döktü Fenerbahçe, eski oyuncusu Giuliano'yu kadrosuna katmaya çok yakın
Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir Son Dakika: Yunanistan'ın karasularını 12 mile çıkarma isteğine Türkiye'den sert tepki: Bu bir savaş sebebidir         
12:12
Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı Mauro Icardi'nin ailesi Neymar ve Navas'la Ibiza'da tatil yaptı, Wanda Nara'nın pozuna beğeni yağdı         
11:17
Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü Evlenen çift, gelin arabasının arkasına yazdırdığı notla görenleri güldürdü         
11:02
Serenay Sarıkaya'nın 1,5 yıldır çalıştığı Bergen filminin çekimleri ertelendi Serenay Sarıkaya'nın 1,5 yıldır çalıştığı Bergen filminin çekimleri ertelendi         
10:55
Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada Pompalı saldırgan, trafik ışıklarda bekleyen kişiyi vurup kaçtı! Saldırı anı kamerada         
10:43
Andre Villas Boas, Kostas Mitroglou'yu Marsilya kadrosunda düşünmüyor Andre Villas Boas, Kostas Mitroglou'yu Marsilya kadrosunda düşünmüyor         
10:35
Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı Japonya'da deneme uçuşu yapan uçan araba 4 dakika havada kaldı         
10:11
Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti Şarkıcı Gökhan Özoğuz'un Nihat Hatipoğlu hakkındaki sözleri sosyal medyada tepki çekti         
09:54
İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı İran'da 14 yaşındaki kızını öldüren babaya verilen cezaya tepki yağdı         
09:35
Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı Survivor Aycan, Gaziantep ALG Spor'la 1 yıllık sözleşme imzaladı         
09:31
Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi Gülşen, Cemal Can Canseven'in Instagram'daki engelini kaldırdı! Cemal'dan güldüren paylaşım geldi         
08:50
Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti Murat Dalkılıç'ın hayatında pişmanlık duyduğu şeyleri itiraf etti         
08:33
Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri Bilim insanları, koronayla mücadelede en sık alınan tedbiri "işe yaramaz" buldu         
07:50
"Black Panther" başrol oyuncusu Chadwick Boseman hayatını kaybetti         
06:05
Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti Cinnet gecesi! Birlikte yaşadığı sevgilisini öldürüp aynı silahla intihar etti         
04:28
Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar Birleşik Arap Emirlikleri'nden Yunanistan'a açık destek! Girit'in kuzeyinde tatbikat yaptılar         
00:28
Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü Genç kadın cezaevi firarisi eşi tarafından sokak ortasında öldürüldü         
00:03
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe, kalça dansı yaptı         
23:49
Beşiktaş, Gökhan Töre karşılığında Umut Nayir'i Yeni Malatyaspor'a verecek Beşiktaş, Gökhan Töre karşılığında Umut Nayir'i Yeni Malatyaspor'a verecek         
22:40
Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum Adaylığı düşürülen AK Partili isim kürsüyü tekmeledi: Adalet, adalet, adalet istiyorum         
22:24
Alaattin Çakıcı'dan Alaattin Çakıcı'dan "Cratos'u satın aldı" iddialarına yalanlama         
21:31
Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti Üzerine tiner dökülerek yakılan genç, yaşam mücadelesini kaybetti         
20:46
Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu Altay Bayındır'ın 35 metreden yediği frikik golü, Fenerbahçe'nin hazırlık maçına damga vurdu         
20:26
Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun Bakan Soylu, Ebru Timtik'in fotoğrafını asan İstanbul Barosu'na çok sert çıktı: Yazıklar olsun         
19:21
Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti Deren Talu, bikinili fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu! Cesur pozlarıyla dikkat çekti         
18:26
Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret         
17:49
Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı         
17:42
Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar         
17:20
Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti         
17:04
Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi         
16:20
ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı         
16:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2020 15:11:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de peş peşe depremler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei