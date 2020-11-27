Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından PKK/KCK adına sosyal medya aracılığı ile terör propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayvalık, Burhaniye ve Edremit'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 5'i de gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. - BALIKESİR