Balıkesir'de PKK/KCK operasyonu
27.11.2020 09:27
Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir'de terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından PKK/KCK adına sosyal medya aracılığı ile terör propagandası yaptığı tespit edilen 5 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ayvalık, Burhaniye ve Edremit'te gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 5'i de gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor. - BALIKESİR
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