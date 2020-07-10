Balıkesir'de plajlar tam teçhizat - Son Dakika

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sorunsuz bir yaz sezonu geçirmek için sahillerde birçok çalışma yürütüyor. Kendi imal ettiği; modern duş, cankurtaran kulesi, soyunma kabini, tuvalet üniteleri, yaşlı ve engelli vatandaşların denize daha rahat girebilmesi için plajlara rampalar yerleştiriliyor.



Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sorumluluk alanında yer alan sahillerde verdiği hizmetlere hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan sahillere modern üniteler yerleştirip bölge halkının ve tatilcilerin temel ihtiyaçlarını gideren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, bir yandan da modern sahiller için çalışmaya devam ediyor.



Plajlara modern duş ve tuvaletler monte edildi



Yaz başından itibaren düzenli aralıklarla sahiller makinelerle temizlenip taşlardan arındırırken; plajlara gelen yaşlı, engelli bütün vatandaşların denize daha rahat girebilmesi için denize kadar uzanan rampalar yerleştirilmeye başlandı. Ayrıca sahillerin standartlarını yükselten Büyükşehir Belediyesi, kendi imalatı 100'e yakın modern duş, cankurtaran kuleleri, soyunma kabini, tuvalet ünitelerinde montesiyle tatilcilerin taleplerini karşılıyor. Belediye ekipleri, Türkiye'de tatil denildiğinde akla ilk gelen şehirlerden olan Balıkesir'de turizmi canlı tutmak için her türlü çalışmayı sürdürüyor. - BALIKESİR