Balıkesir'de polis 12 aranan şahsı gözaltına aldı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 12 şahsı gözaltına alırlarken, adli makamlara sevk edilenlerden 8'i tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Balıkesir İl Merkezi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Kepsut ve Susurluk İlçelerinde 09.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 12 şahıs yakalanırken, adli makamlara sevk edilenlerden 8'i tutuklanarak, cezaevine sevk edildi. Yapılan aramalarda; 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 60 adet fişek, 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 54 adet kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR