Balıkesir'de polis 12 silah ele geçirdi - Son Dakika

Balıkesir'de polis 12 silah ele geçirdi

07.11.2020 09:57
Balıkesir'de polis 12 silah ele geçirdi, System.String[]

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 12 silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 12 silah ve bu silahlara ait fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde yapılan çalışmalarda; Balıkesir İl Merkezinde, 4 ruhsatsız tabanca bu tabancalara ait 111 adet mermi, Ayvalık İlçesinde, 2 ateşli silah ve bu silahlara ait 16 adet fişek, 1 adet 7,65 mm ruhsatsız tabanca,

Bandırma İlçesinde, 1 adet kurusıkı tabanca,

Edremit İlçesinde, 1 adet ateşli silah ve bu silaha ait 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız Av Tüfeği, 1 kurusıkı 9 mm tabanca ve 9 adet fişek ve 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 9 adet fişek

olmak üzere toplam, 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve 21 adet fişek, 4 adet ruhsatsız tabanca ve bunlara ait 68 adet mermi, 3 adet kurusıkı tabanca ve bunlara ait 59 adet fişek, 1 adet pompalı olarak tabir edilen ruhsatsız tüfek ve 9 adet fişek ve 1 adet Ruhsatsız Av Tüfeği ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polis 12 silah ele geçirdi
Balıkesir'de polis 12 silah ele geçirdi
Balıkesir'de polis 12 silah ele geçirdi
Balıkesir'de polis 12 silah ele geçirdi
Balıkesir'de polis 12 silah ele geçirdi

3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 12 silah ele geçirdi - Son Dakika


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