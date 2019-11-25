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Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 12 zehir tacirini yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis 12 zehir tacirini yakaladı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 12 uyuşturucu tacirini yakaladı.

Balıkesir'de polis 12 zehir tacirini yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda 12 uyuşturucu tacirini yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 8 operasyonda toplam 12 kişi yakalandı. Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 45,34 gram esrar maddesi, 6 adet ecstasy hap, 0,57 gram metamfetamin maddesi, 1,61 gram skunk maddesi ile 2 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirleri ile ilgili soruşturma devam ediyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 10:56 Kaynak: İHA
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