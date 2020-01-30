Balıkesir'de polis 14 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir polisi çeşitli suçlardan aranan 14 kişiyi yakaladı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 14 kişiyi Burhaniye, Edremit, Ayvalık ilçesinde ve Balıkesir il merkezinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 14 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR