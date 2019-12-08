Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı yakaladı

6 saat önce

Balıkesir polisi, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 15 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 15 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler Balıkesir il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu cezaevi firarisi olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan şahıslardan 1 kişiyi Erdek ilçesinde, Burhaniye ilçesinde 4, Edremit ilçesinde 4, Ayvalık ilçesinde 2, Susurluk ilçesinde 1 ve Balıkesir il merkezinde 3 olmak üzere 15 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 02:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Duvara bantlanmış muz çalışmasını artık polis koruyor
Kadıköy'deki "Las Tesis" performansına polis müdahalesi Ceren'in öldürülmesinden sonra Ordululardan güvenlik kameralı önlem Define avcılarının hedefi olan tarihi güzelce kemerine polis önlemi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 20:44:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]