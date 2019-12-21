Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı yakaladı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 15 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 15 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 15 kişiden, Erdek ilçesinde 1, Burhaniye ilçesinde 2, Edremit ilçesinde 4, Dursunbey ilçesinde 1, Ayvalık ilçesinde 3, Bigadiç ilçesinde 1, Susurluk ilçesinde 1 ve Balıkesir İl merkezinde 2 kişi olmak üzere 15 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 15 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sokak ortasında ağabeyi tarafından bıçaklandı
İstanbul'daki havalimanlarında göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3'ü polis, 4 kişi tutuklandı Drift yaptı 9 bin 534 TL ceza yedi Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı

Son Dakika Haberleri
16:56 "Göçebe Tuvaller" sergisi Ankara'da açılacak - Son Dakika Haber
16:56 Akü hırsızı suçüstü yakalandı - Son Dakika Haber
16:50 Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı - Son Dakika Haber
16:49 Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı - Son Dakika Haber
16:44 Drift yaptı 9 bin 534 TL ceza yedi - Son Dakika Haber
15:09 Çalışmayan aracın altındaki civatayı gören sürücü, telefona sarıldı - Son Dakika Haber
13:44 Başka erkekle ilişki yaşayan annesini başına demir çubukla vurarak öldürdü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 17:01:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de polis 15 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]