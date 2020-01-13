Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı

16 dakika önce

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis 16 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 16 kişiyi yakaladı.


Balıkesir Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik son 48 saatte yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 16 kişi Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Savaştepe, Manyas ilçesi ve il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 01:59 Kaynak: İHA
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