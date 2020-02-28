Balıkesir'de polis 17 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 17 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis 17 aranan şahsı yakaladı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 17 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis 17 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 17 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 17 kişiyi Havran, Gönen, Ayvalık ilçesi ve il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
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