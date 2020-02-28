Balıkesir'de polis 17 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis 17 aranan şahsı yakaladı
6 saat önce
Balıkesir polisi il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 17 kişiyi yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
Balıkesir polisi il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 17 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 17 kişiyi Havran, Gönen, Ayvalık ilçesi ve il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 17 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR
Son Dakika Son dakika: İdlib'deki operasyonlarda 17 günde bin 709 rejim askeri etkisiz hale getirildi İdlib'deki operasyonlar - 17 günde bin 709 rejim unsuru etkisiz hale getirildi MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sonunu hazırlayan şerefsiz Esed hain saldırılarının karşılığını almalı Denizde korku dolu anlar! Tuzla'da süreklenen gemi başka bir gemiye çarptı