Balıkesir'de polis 17 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 17 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit ve Gömeç ilçelerinde 09.09.2021 tarihinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 17 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 6 şahıs tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Yapılan aramalarda 5 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silaha ait 35 adet fişek ve 3 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. - BALIKESİR