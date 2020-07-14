Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi yakaldı.

Balıkesir'de polis ekipleri yaptıkları operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi yakaldı.

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Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde 54 ekip ve 155 personelin katılımıyla 63 ikamette yapılan, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda ; 72 kişi sorgulanırken 18 aranan şahıs yakalandı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan 4 ayrı çalışmada 4 şahıs yakalandı. Polis ekiplerinince yapılan aramalarda, 1.56 gram esrar, 1.26 gr metamfetamin, 0.17 gr sentetik kannobinoid(bonzai)maddesi ve 6 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 18:56 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
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