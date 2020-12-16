Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakalarken, 4 silah ele geçirdi - Son Dakika

Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakalarken, 4 silah ele geçirdi

16.12.2020 11:59
Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakalarken, 4 silah ele geçirdi, System.String[]

Balıkesir'de polis il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahsı yakalarken, 4 ateşli silah ve bunlara ait 36 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 18 şahsı yakalarken, 4 ateşli silah ve bunlara ait 36 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce İl genelinde güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda;

Balıkesir İl Merkezinde yapılan çalışmalarda ve yapılan aramalarda; Muhtelif suçlardan aranan 6 şahıs, Ayvalık'ta 1 aranan şahıs, Bandırma'da 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 16 adet fişek ve 2 aranan şahıs, Burhaniye'de aranan 2 şahıs, Edremit'te yapılan aramalarda; 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 6 adet fişek ve 2 aranan şahıs, Erdek'te 1 aranan şahıs, Gömeç'te 1 ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 5 adet dolu kartuş, Gönen'de 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 9 adet fişek ve 3 aranan şahıs ve Sındırgı İlçesinde 1 aranan şahıs yakalanırken toplam 3 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 31 adet fişek, 1 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 5 adet dolu kartuş ve 18 aranan şahıs yakalandı. - BALIKESİR

Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakalarken, 4 silah ele geçirdi
Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakalarken, 4 silah ele geçirdi
Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakalarken, 4 silah ele geçirdi

Balıkesir, Burhaniye, Polis, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 18 aranan şahsı yakalarken, 4 silah ele geçirdi - Son Dakika


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