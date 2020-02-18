Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 19 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis 19 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 19 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda, çoğunluğu hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 19 kişiyi Gönen, Bandırma, Burhaniye, Ayvalık ilçesi ve İl merkezinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 19 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildiği öğrenildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 10:15 Kaynak: İHA
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