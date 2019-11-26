Balıkesir'de polis 197 kilo kaçak tütün yakaladı
6 saat önce
Balıkesir'de KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptıkları operasyonla çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
Balıkesir'de KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptıkları operasyonla çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda 197 kilogram açık tütün, 30 bin adet boş makaron, 77 adet makaron doldurma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında gerekli adli ve idari tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR
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