Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de polis 197 kilo kaçak tütün yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 197 kilo kaçak tütün yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis 197 kilo kaçak tütün yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'de KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptıkları operasyonla çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirdi.

Balıkesir'de polis 197 kilo kaçak tütün yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de KOM Şube Müdürlüğü ekipleri bir evde yaptıkları operasyonla çok sayıda kaçak tütün ve malzemesi ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli şahsın evinde yapılan aramalarda 197 kilogram açık tütün, 30 bin adet boş makaron, 77 adet makaron doldurma aparatı ele geçirildi. Yakalanan şüpheli şahıs hakkında gerekli adli ve idari tahkikata başlanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
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