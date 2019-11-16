Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu yağma suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
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