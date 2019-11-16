Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı
6 saat önce
Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:35 Kaynak: İHA
Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu yağma suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR
Ölü bulunan ingiliz eski subayıyla son görüşen arkadaşının ifadesi alındı Antalya'da ilginç olay! Kazak kadın ortalığı karıştırıp, dans ederek gözden kayboldu Galatasaray'da Seri ile yollar ayrılıyor Belediye hoparlöründen öldüğü ilanını duyan esnaf hayatının şokunu yaşadı