Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı

6 saat önce

Balıkesir polisi, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucudan aranması bulunan şüphelilerden 4'ü Erdek'de, 1'i Burhaniye'de, 1 kişiyi Bandırma'da, 4'nü Edremit ilçesinde, 3'ünü Gömeç'te ve 7 kişide il merkezinde olmak üzere 20 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 11:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Çaldıkları aracın plakasını "Evleniyoruz" yazısıyla kapattılar, kaçarken kaza yaptılar
Meteoroloji'den İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı Ruhsatsız dişçi muayenehanesinde 1620 mermi ele geçti: 6 gözaltı Antalya'da biri doktor iki kişi evde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
17:24 Nasrallah: Süleymani'nin ölümü bölgede yeni bir dönemi başlattıı - Son Dakika Haber
17:22 Irak meclisinde "ABD dışarı" sloganları - Son Dakika Haber
17:13 Bolu'da üniversite öğrencisi genç kız intihar etti - Son Dakika Haber
17:10 General Süleymani'nin kızı intikam istedi - Son Dakika Haber
17:07 Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı - Son Dakika Haber
16:36 Son Dakika: ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan Süleymani suikastı açıklaması: İran mesajı aldı - Son Dakika Haber
16:30 Kasım Süleymani'nin öldürülmeden hemen önce yazdığı not ortaya çıktı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.1.2020 17:27:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]