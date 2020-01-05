Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir polisi, il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 20 kişiyi yakaladı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Uyuşturucudan aranması bulunan şüphelilerden 4'ü Erdek'de, 1'i Burhaniye'de, 1 kişiyi Bandırma'da, 4'nü Edremit ilçesinde, 3'ünü Gömeç'te ve 7 kişide il merkezinde olmak üzere 20 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR