Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 20 şüpheliyi yakaladı.

Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonda 20 şüpheliyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 20 kişiyi Erdek, Edremit, Susurluk, Ayvalık, Balıkesir il merkezinde olmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:53 Kaynak: İHA
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