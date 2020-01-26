Balıkesir'de polis 20 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 20 kişiyi Erdek , Edremit , Susurluk , Ayvalık , Balıkesir il merkezinde olmak üzere gözaltına alındı. Gözaltına alınan 20 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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