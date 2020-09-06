Balıkesir'de polis 21 aranan şahsı ele geçirdi - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi ve ilçelerde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 01.09.2020 tarihinde "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, Balıkesir İl Merkezinde 4, Ayvalık ilçesinde 4, Burhaniye ilçesinde 2, Bandırma 4, Sındırgı 1 ve Edremit İlçesinde 6 kişi olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 23 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslarla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR