Balıkesir'de polis 21 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 21 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis 21 aranan şahsı yakaladı

7 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 21 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis 21 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 21 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il merkezi ve ilçelerde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan şahıslardan 2'di Bandırma'da, 2'si Burhaniye'de, 6'sı Edremit'te, 2'si Balya'da, 3'ü Ayvalık'ta, 1'i Kepsut ilçesinde ve 5 Balıkesir İl Merkezinde olmak üzeri 16 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 21 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Burhaniye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 09:50 Kaynak: İHA
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