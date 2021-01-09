Balıkesir'de polis 23 uyuşturucu şüphelisini yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 15 ayrı uyuşturucu operasyonunda 23 şüpheli şahsı yakalarken, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezi, Edremit, Burhaniye ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak yapılan çalışmada 23 şüpheli şahıs yakalandı. Polis ekiplerince yapılan aramalarda; 26,19 gram sentetik kannabinoid, 24,65 gram metamfetamin, 15,88 gram esrar, 74 adet sentetik ecza hapı ve 23 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi. - BALIKESİR