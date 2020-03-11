Balıkesir'de polis 27 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 27 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis 27 aranan şahsı yakaladı

6 saat önce

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 27 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis 27 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 27 kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti ve resmi belgede sahtecilik suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 27 kişiyi Burhaniye, Edremit, Ayvalık, Havran, İvrindi, Sındırgı, Gönen, Susurluk ilçesi ve il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 27 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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