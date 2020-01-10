Balıkesir'de polis 33 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis 33 aranan şahsı yakaladı
6 saat önce
Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 33 kişiyi yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:56 Kaynak: İHA
Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda 33 kişiyi yakaladı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 33 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 33 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR
Son Dakika İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama Altınlarla kaçan firari gelin yakalandı! İfadesi de olay kadar ilginç Bulduğu çantadaki 5 bin 500 lirayı harcayan adam yakalandı Televizyonlara yanlış fiyat etiketi koyan marketin müşterileri, polis müdahalesiyle dağıtıldı