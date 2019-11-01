Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de polis 4 silah ve 341 mermi yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 4 silah ve 341 mermi yakaladı

Balıkesir'de polis 4 silah ve 341 mermi yakaladı

8 saat önce

Balıkesir'de polis ekipleri İl 341 adet ağır, uzun ve kısa namlulu silahlara ait mermi ele geçirdi.

Balıkesir'de polis 4 silah ve 341 mermi yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de polis ekipleri İl 341 adet ağır, uzun ve kısa namlulu silahlara ait mermi ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında, Gömeç, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet yivsiz av tüfeği ile bu silaha ait 266 adet kartuş, 171 adet muhtelif çaplarda ağır ve uzun namlulu silahlara ait fişek ve mühimmat, 170 adet muhtelif çaplarda kısa namlulu silahlara ait fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silah ve mühimmatlara el konuldu. Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yok böyle vicdansızlık! Konya'da 3 kardeş sokağa terk edildi
Üniversiteliye tacizden aranan sanık, 12 gün sonra durakta yakalandı Polis memurunu araç kaportasında metrelerce sürükleyen sürücü tutuklandı Kulağındaki kulaklık, yürüyüşe çıkan kadını canından etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2019 20:06:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de polis 4 silah ve 341 mermi yakaladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]