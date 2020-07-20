Balıkesir'de polis 5 silah ele geçirdi - Son Dakika

Balıkesir'de polis 5 silah ele geçirdi

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi ve Ayvalık ilçesinde yaptığı operasyonlarda 5 ateşli silah ile 138 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri il merkezi ve Ayvalık ilçesinde yaptığı operasyonlarda 5 ateşli silah ile 138 fişek ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ve Ayvalık ilçe polis müdürlüğüne bağlı ekipleri yapılan asayiş çalışmalarında; Balıkesir il merkezinde 1 adet Sur marka 9 mm ruhsatsız silah, 1 adet Zoraki marka 9 mm kuru sıkı silah, 1 adet Magnum marka 9 mm kuru sıkı silah, 1 adet Üzümlü marka pompalı tüfek, 120 adet 7.65 mm ve 3 adet 9 mm fişek ve Ayvalık İlçesinde, 1 Adet Sarsılmaz marka 9 mm ruhsatsız silah ve 15 adet 9 mm fişek, olmak üzere toplam, 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ve 138 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 17:34 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 5 silah ele geçirdi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

23:21 Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi 23:19 Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler 23:13 Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı 20:42 En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı 20:37 AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak 20:31 Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü 20:29 Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı 20:28 Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı 17:27 Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim 17:10 Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı 16:51 Hindistan'da yıldırım isabet eden 16 kişi yaşamını yitirdi 15:25 Rusya'da ünlü cinsel sağlık uzmanı, otel odasında çıplak halde ölü bulundu 14:34 Talihsiz kadının istenmeyen gebeliğinin sorumlusu beslediği kedi çıktı 13:53 Bebeğiyle birlikte 5. kattan düşerek ölen annenin intihar ettiği ortaya çıktı 13:27 Otoyol kenarında bulunan cansız bedenin altından yasak aşk çıktı
Son dakika: İstiklal Caddesi'nde şüpheli paket polisi alarma geçirdi
23:21
Esed rejiminden İsrail iddiası: Şam'a hava saldırısı düzenlediler
23:19
Meteoroloji'den 8 il için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı
23:13
En iyi öğretmeni seçmek için geceden kuyruğa giren veliler, sosyal mesafeyi unutunca okulun müdürü açığa alındı
20:42
AK Parti'nin 11 maddelik "sosyal medya" teklifi hazır! Yarın meclise sunulacak
20:37
Beşiktaş'ın eski hocası Abdullah Avcı'nın, Göztepe ile anlaştığı ileri sürüldü
20:31
Mısır Meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereyi onayladı
20:29
Son Dakika: Bakan Koca, son 3 günde ortalama vaka sayısının en yüksek olduğu 5 ili paylaştı
20:28
Bağcılar'da polis memurunu şehit eden zanlının ifadesi çıldırttı: Hasmım sandım ateş ettim
17:27
Altına alternatif olan gümüş, son dört yılın zirvesine ulaştı
17:10
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2020 00:27:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de polis 5 silah ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]