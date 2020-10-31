Balıkesir'de polis 5 uyuşturucu şüphelisinden 1'i tutuklandı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda yakaladıkları 5 şüpheldien, adli makamlara çıkarılan 1 kişi tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptıkları 4 ayrı operasyonda 5 şüpheli şahsı yakaladı. Adli makamlara sevk edilen 2 şüpheliden T.K. tutuklanırken E.B.'de adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda; 1,81 gram metamfetamin maddesi, 83,73 gram esrar, 15,96 gram esrar tohumu, 10 adet sentetik ecza hap, 1 adet kapsam dışı bıçak, 1 adet hassas terazi, 14 adet tabanca fişeği, 180 adet şeffaf kilitli poşet ve Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 160 TL. para ele geçirildi. Yakalanan diğer şüpheliler hakkında adli ve idari işlem yapıldı. - BALIKESİR