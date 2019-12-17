Balıkesir'de polis 6 silah ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 6 silah ele geçirdi - Son Dakika

Balıkesir'de polis 6 silah ele geçirdi

6 saat önce

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 6 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir'de polis 6 silah ele geçirdi, System.String[]

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 6 adet silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 6 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Burhaniye ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 6 adet fişek, Edremit ilçesinde 2 adet yivsiz av tüfeği, 24 adet kartuş, Ayvalık ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 9 adet fişek, 1 adet kurusıkı silah, Bandırma ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 17 adet fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

40 yıldır takım elbise ile çaycılık yapıyor
Antalya'daki banka soyguncusu dolandırıldığı için dikkat çekmek istemiş Takip edildiğini sanan öğretmen ile dövülen zabıta birbirinden şikayetçi oldu Yasak nedeniyle alkol satmadığı müşterisi tarafından bıçaklandı

Son Dakika Haberleri
16:40 TÜİK asgari ücret tespitinde dikkate alınan rakamı komisyona iletti - Son Dakika Haber
16:37 CHP'li Öztrak: Başkanımızın yanındayız - Son Dakika Haber
16:35 PKK'lılar Vanlı iş adamının evine ses bombası attı - Son Dakika Haber
16:29 Gürbulak Sınır Kapısında kaçakçılık operasyonu: 42 gözaltı - Son Dakika Haber
16:27 Hindistan Gençlik Kongresi, polisin sert müdahalesini kınadı - Son Dakika Haber
16:05 Adıyaman Belediyesi, film izleyemeyen çocuklar için tırın içini sinema salonuna çevirdi - Son Dakika Haber
16:01 Kayıp dağcının eşinden duygulandıran paylaşım - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 16:43:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de polis 6 silah ele geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]