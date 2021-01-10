Balıkesir'de polis 8 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis 8 aranan şahsı yakaladı

10.01.2021 16:53
Balıkesir'de polis 8 aranan şahsı yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş ve genel güvenlik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi yakalarken, 5 ateşli silah ve 100 fişek ele geçirdi.

Balıkesir'de polis ekipleri, il genelinde yaptıkları asayiş ve genel güvenlik uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheliyi yakalarken, 5 ateşli silah ve 100 fişek ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il merkezi, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Manyas ve Susurluk ilçelerinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla 09.01.2021 tarihinde yaptığı çalışmalarda ve yapılan aramalarda; çeşitli suçlardan aranan 8 kişi yakalanırken, 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 99 adet fişek ve 3 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeklere ait 1 adet fişek ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir'de polis 8 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de polis 8 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de polis 8 aranan şahsı yakaladı
Balıkesir'de polis 8 aranan şahsı yakaladı

Balıkesir, Asayiş, Silah, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis 8 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

7'nci kattaki evinin penceresinden düşen adam yaşamını yitirdi 4 golün atıldığı maçta Roma ile Inter yenişemedi Saadet Partisi'nden, Cumhur İttifakı iddialarına yanıt: Vebali büyük olanla ittifak olmaz İngiltere, 10 ile 30 dakika arasında sonuç veren koronavirüs testlerini tanıttı Pakistan Enerji Bakanı Khan: Elektrik kesintisinin nedeni mühendislik hatası Son Dakika! Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun gözaltına alındı Aleyna Çakır olayının baş şüphelisi Ümitcan Uygun canlı yayında kız arkadaşının elinden uyuşturucu içti Doktor, öğretmen ve esnaf kardeşler, 1 ay içinde koronavirüse yenik düştü
Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 arttı Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı! Fiyatlar son 1 yılda yüzde 47 arttı         
17:10
22 yaşındaki Zilan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi 22 yaşındaki Zilan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi         
17:00
Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım Cenk Tosun golden sonra yaptığı kurt işaretine açıklık getirdi: Teşekkür için yaptım         
16:12
WhatsApp yeni kullanıcı sözleşmesiyle çok sayıda veriyi Facebook'la paylaşabilecek WhatsApp yeni kullanıcı sözleşmesiyle çok sayıda veriyi Facebook'la paylaşabilecek         
15:48
Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut dönemi sona erdi Göztepe'de teknik direktör İlhan Palut dönemi sona erdi         
15:39
Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı Endonezyalı annenin düşen uçaktan paylaştığı son fotoğraf yürekleri parçaladı         
15:01
Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak Son Dakika: 11 Ocak Pazartesi günü tüm okullarda bayrak töreni yapılacak         
14:55
Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı Yatağında ölü bulunan Aleyna'yı eski sevgilisinin öldürdüğü ortaya çıktı         
14:00
WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması WhatsApp sunduğu güvenlik sözleşmesi nedeniyle kan kaybediyor! İşte alternatif 9 mesajlaşma uygulaması         
13:32
Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi Sivas'ta koronavirüs geçiren iki kişide ani işitme kaybı görüldü! Uzman isimden uyarı geldi         
11:59
Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek Meteoroloji uyardı: Çarşamba gününden itibaren Ankara başta olmak üzere iç kesimlerde kar yağışı görülecek         
10:59
ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş ABD'deki Kongre işgali Elazığlıları endişelendirdi: Kürsünün arkasındaki mermer Elazığ'dan gitmiş         
09:07
Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı Uzmanlar normalleşme için bu ayın sonunu işaret etti: Kısıtlamalar kalkmalı, okullar ve küçük işletmeler açılmalı         
08:19
Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama Selçuk Bayraktar da WhatsApp'ı sildi! İşte kullandığı 3 uygulama         
00:22
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Koç'tan WhatsApp açıklaması: BİP ve Dedi kullanalım         
23:48
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! 200 lira ile sigaralarını yaktılar         
18:14
'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu 'Mesleği unutulmasın' diye ücretsiz kurs açtı, ilk başvuranlar doktorlar, polisler ve öğretmenler oldu         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2021 17:41:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Balıkesir'de polis 8 aranan şahsı yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei