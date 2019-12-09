Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de polis 9 silah ele geçirdi
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Balıkesir'de polis 9 silah ele geçirdi

6 saat önce

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir'de polis 9 silah ele geçirdi, System.String[]

Balıkesir'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 9 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Balıkesir il merkezinde 1 adet kuru sıkı silah, 5 adet fişek, 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 26 adet fişek, Burhaniye ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah, 1 adet yivsiz av tüfeği ve 6 adet kartuş, Bandırma ilçesinde 2 adet ruhsatsız ateşli silah ve 13 adet fişek, 1 adet kuru sıkı silah ve 5 adet fişek, 1 adet yivsiz av tüfeği, Edremit ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği ve 4 adet kartuş ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:12 Kaynak: İHA
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