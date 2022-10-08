BALIKESİR'DE POLİS ARACI İLE KAMYONET ÇARPIŞTI 2'Sİ POLİS 3 YARALI - Son Dakika
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BALIKESİR'DE POLİS ARACI İLE KAMYONET ÇARPIŞTI 2'Sİ POLİS 3 YARALI

08.10.2022 21:14

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın programı için görevli olarak Çanakkale'den yola çıkan sivil polis aracı, Balıkesir'in Havran ilçesinde bir anda yola çıkan kamyonete yandan çarptı.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın programı için görevli olarak Çanakkale'den yola çıkan sivil polis aracı, Balıkesir'in Havran ilçesinde bir anda yola çıkan kamyonete yandan çarptı. Kazada 2'si polis memuru 3 kişi yaralandı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Polis memurlarından Hızır Bekir Baybora'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Büyükdere Mahallesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları Ümit Erdem ve Hızır Bekir Baybora, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir'de katılacağı program için sabah saatlerinde Balıkesir'e doğru yola çıktı. Polis memuru Ümit Erdem yönetimindeki 17 UT 309 plakalı sivil polis aracı, Balıkesir istikametinde ilerlediği sırada, iddiaya göre, bir anda yola çıkan Hüseyin Kocaçam'ın kullandığı 10 GA 361 plakalı kamyonete yandan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle araçlar metrelerce sürüklenirken, diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan polis memurları Ümit Erdem ve Hızır Bekir Baybora ile kamyonetin sürücüsü Hüseyin Kocaçam, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan polis memuru Hızır Bekir Baybora'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde; sivil polis aracının, kamyonete yandan çarptığı anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BALIKESİR'DE POLİS ARACI İLE KAMYONET ÇARPIŞTI 2'Sİ POLİS 3 YARALI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BALIKESİR'DE POLİS ARACI İLE KAMYONET ÇARPIŞTI 2'Sİ POLİS 3 YARALI - Son Dakika
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