Balıkesir'de polis aranan 17 kişiyi yakaladı

Balıkesir'de polis il genelinde yaptığı uygulamalarda 17 aranan kişiyi yakaladı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve hapis cezası bulunan toplam 17 kişiyi Balıkesir il merkezinde, Ayvalık ilçesinde, Edremit ilçesinde ve Susurluk ilçesinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 17 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR