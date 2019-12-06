Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de polis aranan 17 kişiyi yakaladı
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis aranan 17 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis aranan 17 kişiyi yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'de polis il genelinde yaptığı uygulamalarda 17 aranan kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis aranan 17 kişiyi yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de polis il genelinde yaptığı uygulamalarda 17 aranan kişiyi yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve hapis cezası bulunan toplam 17 kişiyi Balıkesir il merkezinde, Ayvalık ilçesinde, Edremit ilçesinde ve Susurluk ilçesinde gözaltına aldı. Gözaltına alınan 17 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:16 Kaynak: İHA
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