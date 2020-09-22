Balıkesir'de polis aranan 3 kişi ve 4 silah yakalandı - Son Dakika

Balıkesir'de polis aranan 3 kişi ve 4 silah yakalandı

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 3 aranan şahısı yakalarken, 4 ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir'de polis aranan 3 kişi ve 4 silah yakalandı, System.String[]

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 3 aranan şahısı yakalarken, 4 ateşli silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğün ekiplerince "Aranan Şahısların Yakalanması"na yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda Balıkesir İl Merkezinde çeşitli suçlardan aranan 3 kişi yakalanırken, 1 pompalı tüfek, Edremit ilçesinde 2 kurusıkı tabanca ve 1 pompalı tüfek ele geçirdi. Yakalanan şahıslar hakkında soruşturmanın sürdüğü öğrenildi. - BALIKESİR

3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 21:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis aranan 3 kişi ve 4 silah yakalandı - Son Dakika

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