Balıkesir'de polis aranan 37 kişiyi yakaladı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis aranan 37 kişiyi yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis aranan 37 kişiyi yakaladı

6 saat önce

Balıkesir'de polis ekipkleri il genelinde aranan 37 şahsı yakaladı.

Balıkesir'de polis aranan 37 kişiyi yakaladı, System.String[]

Balıkesir'de polis ekipkleri il genelinde aranan 37 şahsı yakaladı.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde ekserisi çoğunluğu hırsızlık ve uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 37 kişiyi Gönen, Bandırma, Havran, Susurluk, İvrindi, Savaştepe, Erdek, Sındırgı, Bigadiç, Edremit, Ayvalık ilçesi ve il merkezinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan 37 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 02:07 Kaynak: İHA
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