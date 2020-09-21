Balıkesir'de polis aranan 6 kişiyi ve 9 silahı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları operasyonlarda 6 aranan şahıs ve 9 silah ve mermi ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Balıkesir merkezde 2 aranan şahıs ve 1 pompalı tüfek ve 1 kurusıkı tabanca, Bandırma'da 1 aranan kişi, Edremit'te 1 aranan kişi, 1 ruhsatsız tabanca, 4 Av tüfeği ve 1 kurusıkı tabanca ve 3 fişek, Gömeç'te 1 aranan şahıs, Savaştepe'de 1 aranan kişi, Ayvalık'ta 1 ruhsatsız tabanca ve 4 fişek yakalandı. Yakalanan şahıslar gözaltına alındı. - BALIKESİR