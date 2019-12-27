Balıkesir'de polis aranan 97 şahsı yakaladı - Son Dakika

Balıkesir polisi il genelinde aranan şahıslara yönelik yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 97 kişiyi yakaladı.



Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler il genelinde yaptığı operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu uyuşturucu ticareti suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam Erdek'te 2, Dursunbey'de 1, Bigadiç'te 1, Sındırgı'da 2, Bandırma'da 3, Gömeç'de 1, Burhaniye'de 6, Edremit'te 26, Gönen'de 5, Ayvalık'ta 14, Susurluk'ta 2 ve Balıkesir İl merkezinde 34 aranan şüpheli olmak üzere 97 kişiyi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 97 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edildi. - BALIKESİR