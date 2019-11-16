Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de polis asayiş uygulamasında 3 silah ele geçirdi
Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis asayiş uygulamasında 3 silah ele geçirdi - Son Dakika

Balıkesir'de polis asayiş uygulamasında 3 silah ele geçirdi

6 saat önce

Balıkesir'de polis il genelinde son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 3 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir'de polis asayiş uygulamasında 3 silah ele geçirdi, System.String[]

Balıkesir'de polis il genelinde son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 3 adet silah ele geçirdi.


Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 3 adet silah yakaladı. Uygulamalar neticesinde 1 adet ruhsatsız silah ve 5 adet fişek, İvrindi ve Bandırma ilçelerinde 2 adet kurusıkı silah ele geçirdi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
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