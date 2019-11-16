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Balıkesir'de polis asayiş uygulamasında 3 silah ele geçirdi
6 saat önce
Balıkesir'de polis il genelinde son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 3 adet silah ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:36 Kaynak: İHA
Balıkesir'de polis il genelinde son 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 3 adet silah ele geçirdi.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 3 adet silah yakaladı. Uygulamalar neticesinde 1 adet ruhsatsız silah ve 5 adet fişek, İvrindi ve Bandırma ilçelerinde 2 adet kurusıkı silah ele geçirdi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı. - BALIKESİR
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