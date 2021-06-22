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Balıkesir'de polis ekipleri motosiklet denetimi yaptı - Son Dakika

Balıkesir'de polis ekipleri motosiklet denetimi yaptı

22.06.2021 13:06
Balıkesir'de polis ekipleri motosiklet denetimi yaptı, System.String[]

Balıkesir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler beraberinde asayiş ekipleriyle birlikte motosiklet uygulaması yaptı.

Balıkesir'de Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler beraberinde asayiş ekipleriyle birlikte motosiklet uygulaması yaptı.

Merkez Altıeylül ilçesi Çardaklı mevkisinde yapılan denetimlerde ekipler, motosiklet sürücülerine trafik kuralları hakkında uyarılarda bulunurken belgesiz, plakasız ve kurallara uymayan motosiklet sürücülerine de cezai işlem uyguladı.

Yapılan denetimlerde çok sayıda motosiklet kullanıcısına kask ve kural ihlallerinden cezai işlem tatbik edildi, eksikleri giderilemeyen motosiklet trafikten men edildi.

Öte yandan havaların ısınmasıyla birlikte motosiklet kullanımın artmasına bağlı olarak motosikletli trafik kazalarının çoğalması sonrası trafik güvenliğini sağlamaya yönelik tedbir ve denetimlerin artacağı bildirildi.

Polis ekiplerinin bir saatlik çalışmasında 54 motosiklet ve elektrikli motosiklet denetlendi. Denetimler neticesinde 4 araç trafikten men edilirken kask takmayan, ehliyeti bulunmayan ve tescil süresi geçen motor sahiplerine ise toplam bin 264 lira para cezası kesildi.

Balıkesir'de polis ekipleri motosiklet denetimi yaptı
Balıkesir'de polis ekipleri motosiklet denetimi yaptı
Balıkesir'de polis ekipleri motosiklet denetimi yaptı

Trafik Denetleme, Balıkesir, Asayiş, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Balıkesir'de polis ekipleri motosiklet denetimi yaptı - Son Dakika


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