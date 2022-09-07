Balıkesir'deki operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Balıkesir'deki operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı

07.09.2022 17:46
Balıkesir'deki operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonda 4 kişiyi yakaladı.

Balıkesir'de polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı operasyonda 4 kişiyi yakaladı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre Balıkesir Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden, depolayan ve kullanan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalar neticesi, 1 araçta, içerisinde bulunan şahısların üzerinde ve ikametlerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda; 2 kilo 297 gram esrar, 1 adet sentetik ecza hap, 2 adet av tüfeği, 1 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Öte yandan operasyonda yakalanan 4 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Edremit'te bir kişi yakalandı

Edremit ilçesinde polis ekiplerinin kaçak tütünle mücadele kapsamında yaptığı operasyonda ise bir kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Balıkesir Edremit KOM Grup Amirliği ekipleri tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde bir şüphelinin evine operasyon yaptı.

Operasyonda 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 6 bin adet doldurulmuş makaron sigara, 20 bin adet markasız ve bandrolsüz boş makaron, 750 adet şeffaf kilitli poşet, 9 adet TAPDK bandrollü 1 kg'lık paket tütün ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Balıkesir'deki operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Balıkesir'deki operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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