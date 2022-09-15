Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir şüphelinin minibüste uyuşturucu ticareti yaptığı istihbaratını aldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Balıkesir'de polisin durdurduğu minibüste 201,4 gram uyuşturucu madde ele geçirildi - Son Dakika

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