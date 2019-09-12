Balıkesir'de polis gece-gündüz torbacı avında

Balıkesir polisi sokakta uyuşturucu satanlara göz açtırmıyor.



Edinilen bilgiye göre, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlilerince yapılan rutin kontroller esnasında yakalanan Y. E. Y. ile S. Y. isimli şüphelilerden 43 adet ecstasy uyuşturucu hap, 1,80 gram bonzai ele geçirildi. Şüpheli şahısların uyuşturucu maddeleri D. A.'dan temin ettiklerini beyan etmeleri üzerine şahsın ikametinde Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararına istinaden yapılan aramada herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan D.A. adli makamlara sevk edildi. - BALIKESİR