Son Dakika Haberleri: Balıkesir'de Polis Güven Uygulaması Yaptı

Balıkesir'de Polis Güven Uygulaması Yaptı

2 saat önce

Balıkesir il merkezi ve 20 ilçede polis güven ve huzur operasyonu düzenlendi.

Balıkesir'de Polis Güven Uygulaması Yaptı, System.String[]
Balıkesir il merkezi ve 20 ilçede polis güven ve huzur operasyonu düzenlendi. Operasyonlar sırasında çeşitli suçlardan aranan 22 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş, Terör, Narkotik, Kaçakçılık Organize, Mali Şube, Özel Harekat şubesine bağlı 142 ekip ve 542 polisle "Türkiye Güven Huzur" uygulaması yapıldı. Polis tarafında 2 aşamalı olarak "sabit yol uygulaması" ve "umuma açık yer uygulaması" şeklinde yapılan uygulamada 6 bin 267 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. 788 araç kontrol edilirken, 45 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve 6 araç trafikten men edildi.

346 uygulama noktalarında, ekipler şüpheli görülen kişileri durdurarak üst araması yaptı. Uygulama kapsamında durdurulan bazı araçlara, eksik evrak nedeniyle ceza kesildi ve çekiciyle otoparka götürüldü. Uygulama kapsamında haklarında arama kararı bulunan 22 kişi yakalandı. Denetimlerde araçlara 12 bin 389 TL. para cezası kesildi.

Uygulama sırasında 2 adet tabanca ve 7 adet mermi ele geçirildi. Polisler ayrıca 317 işyeri kontrol edilerek, 4 işyerine idari işlem yaptı. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:53 Kaynak: İHA

Huzur, Polis, Balıkesir, 3. Sayfa
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