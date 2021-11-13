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BALIKESİR - Polis memurunun şehit edilmesine ilişkin yakalanan 12 zanlı adliyede - Son Dakika

BALIKESİR - Polis memurunun şehit edilmesine ilişkin yakalanan 12 zanlı adliyede

13.11.2021 15:30

Balıkesir'in Havran ilçesinde kovalamaca sırasında bir polis memurunun şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde kovalamaca sırasında bir polis memurunun şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğinde görevli polis memuru Abdulkadir Güngör'ün (30) şehit edilmesine ilişkin gözaltına alınan 12 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Aralarında Güngör'e ateş açtığı öne sürülen Devrim E. ile Fahreddin K'nin de bulunduğu 12 şüpheli, geniş güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi.

Olay

Edremit Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Kasım'da uyuşturucu bulunduğu belirtilen 35 AAE 965 plakalı otomobili takibe almıştı. Zanlılar, Havran ilçesi Ebubekir Mahallesi'nde araçtan inerek kaçmaya başlamıştı. Bu sırada şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan polis memuru Güngör, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu.

Olay sonrası 11 şüpheli ile kaçan Devrim E, ekiplerce yakalanmıştı.

BALIKESİR - Polis memurunun şehit edilmesine ilişkin yakalanan 12 zanlı adliyede
BALIKESİR - Polis memurunun şehit edilmesine ilişkin yakalanan 12 zanlı adliyede
BALIKESİR - Polis memurunun şehit edilmesine ilişkin yakalanan 12 zanlı adliyede
BALIKESİR - Polis memurunun şehit edilmesine ilişkin yakalanan 12 zanlı adliyede

Polis Memuru, Balıkesir, Hisarcık, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel BALIKESİR - Polis memurunun şehit edilmesine ilişkin yakalanan 12 zanlı adliyede - Son Dakika


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SON DAKİKA: BALIKESİR - Polis memurunun şehit edilmesine ilişkin yakalanan 12 zanlı adliyede - Son Dakika
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