Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül , Karesi , Ayvalık, Bandırma, Bigadiç , Edremit , Erdek , Kepsut ve Susurluk İlçelerinde yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 34 şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 11 şahıs tutuklanandı. Yapılan aramalarda; 3 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 17 adet fişek ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Balıkesir'de polis suçlulara göz açtırmıyor - Son Dakika

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