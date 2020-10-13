Balıkesir'de polis uyuşturucu operasyonunda 41 şüpheliyi yakaladı - Son Dakika

Balıkesir'de polis uyuşturucu operasyonunda 41 şüpheliyi yakaladı
13.10.2020 13:10
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 41 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adli makamlara çıkarılan 4 kişi tutuklandı.
Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları uyuşturucu operasyonlarında 41 uyuşturucu şüphelisini yakalarken, adli makamlara çıkarılan 4 kişi tutuklandı. Polis ekipleri operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik polisleri Balıkesir il merkezi ve ilçelerde yaptıkları operasyonlarda 109,58 gram esrar, 131,75 gram bonzai, 1 adet ecstasy, bin 509 adet ecza hap ve 29,44 gram metamfetamin maddesi ele geçirirken 41 uyuşturucu şüphelisi yakalanırken, adli makamlara sevk edilen 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BALIKESİR
Son Dakika Tutanaklara sıradan bir kaza haberi olarak geçti, olayın altından dram çıktı Avustralya'da sigara artık doktor reçetesi ile alınabilecek "Bakasetas ilk tercihimizdi" diyen Erol Bulut'tan çarpıcı itiraf: F.Bahçe'den önce Verona'yla anlaşmıştım Sığınma evinden kaçan kadına çarpan sürücü: Kendisini attı, resmen intihar Hazal Kaya, eşi Ali Atay ile ilk kez aynı projede Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Yanlarında bayılan arkadaşlarına aldırmadan nargile içen çocukların görüntüleri tüyler ürpertti Selahattin Aydoğdu ile olan davasında Terim'den çarpıcı ifade: Damatlarım değil, ben tokatladım