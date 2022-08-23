Balıkesir'de polis ve jandarmadan suçlulara geçit yok - Son Dakika
Üye Girişi

Balıkesir'de polis ve jandarmadan suçlulara geçit yok

23.08.2022 16:40
Balıkesir'de polis ve jandarmadan suçlulara geçit yok

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan toplam 58 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş uygulamalarında çeşitli suçlardan aranan toplam 58 şahsı gözaltına alırken, adli makamlara sevk edilen 14 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Karesi, Ayvalık, Bandırma, Burhaniye, Edremit, Gönen, Gömeç, Manyas ve Sındırgı İlçelerinde yapılan çalışmalarda 36 aranan şahıs yakalanmış ve 14 şahıs tutuklanmıştır.

Yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 57 adet fişek, 6 adet ruhsatsız tüfek ve bu tüfeğe ait 18 adet kartuş ve 2 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak amacıyla Altıeylül, Ayvalık, Bigadiç, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Gönen, Marmara, Savaştepe ve Sındırgı ilçelerinde yapılan çalışmalarda ve yapılan yol aramalarında; çeşitli suçlardan aranan 22 şahıs yakalanırken, 1 adet tabanca ele geçirildi. - BALIKESİR

YORUMLAR
500
Başkan hırsızları kendi elleriyle yakaladı Başkan hırsızları kendi elleriyle yakaladı İl Jandarma Komutanı Erbakıcı, İHA'nın acısını paylaştı İl Jandarma Komutanı Erbakıcı, İHA'nın acısını paylaştı
Kaynak: İHA

Balıkesir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Balıkesir'de polis ve jandarmadan suçlulara geçit yok - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:42:00. #1.13#
SON DAKİKA: Balıkesir'de polis ve jandarmadan suçlulara geçit yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement